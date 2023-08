Arab Club Champions Cup | Al-Nassr in finale | decide un rigore di Ronaldo

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’Al-vola indell’Cup. Nella semicontro gli iracheni dell’Al-Shorta per 1-0 e are è il solito Cristiano. Il portoghese si vede annullare un gol nel primo tempo dal Var per un fuorigioco millimetrico, flirta con il gol e al 75? si incarica della trasformazione del calcio diprocurato da Sadio Mané. L’Al-si giocherà il titolo il prossimo 12 agosto contro l’Al-Hilal di Milinkovic-Savic o l’Al-Shabab. SportFace.

Commenta per primo Visti i numerosi nuovi innesti delle squadre arabe, l'occhio non può che cadere sul calendario che oggi vede in campo le due semifinali diChampions Cup , per intenderci la Chmapions League dei campionati arabi. Da una parte si scontrano la formazione iraqena dell' Al - Shorta e l'Al - Nassr di Ronaldo e Brozovic , mentre sul ...In campo anche l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, Talisca e Sadio Mané che se la vedrà nell'Champions Cup col Raja Casablanca. Pronostici: la scelta del VeggenteCommenta per primo Sergej Milinkovic - Savic elimina Karim Benzema dall'Champions Cup . Dopo il 2 - 2 dell'andata, nel ritorno dei quarti di finale l'Al - Hilal ha vinto 3 - 1 sul campo dell'Al - Ittihad. L'ex centrocampista serbo della Lazio ha segnato il gol ...

Scopriamo qualcosa in più sulla competizione Arab Club Champions Cup che vede protagonista, anche, le squadre saudite.Raja Casablanca - Al Nassr highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per i quarti di finale di Arab Club Champions Cup ...