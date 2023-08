Arab Champions Cup | la finale più attesa | sarà Milinkovic contro Brozovic e Ronaldo

L' Al - Nassr vola in finale dell'ClubCup . Nella semifinale contro gli iracheni dell' Al - Shorta per 1 - 0 e a decidere è il solito Cristiano Ronaldo . Il portoghese si vede annullare un gol nel primo tempo dal Var ...Commenta per primo Visti i numerosi nuovi innesti delle squadre arabe, l'occhio non può che cadere sul calendario che oggi vede in campo le due semifinali diClubCup , per intenderci la Chmapions League dei campionati arabi. Da una parte si scontrano la formazione iraqena dell' Al - Shorta e l'Al - Nassr di Ronaldo e Brozovic , mentre sul ...Commenta per primo Con un netto 3 - 1 ai danni dei marocchini del Raja Casablanca , l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic si è conquistato l'accesso alle semifinali dellaCup. Proprio un gol dell'ex Juve ha sbloccato le marcature, da segnalare anche il gol dell'ex Udinese e Lens , Fofana .

Arab Champions Cup, l'Al-Hilal in finale: 3-1 all'Al Shabab, segna ancora Malcom TUTTO mercato WEB

Nel derby di Riad, la squadra allenata da Jorge Jesus ha battuto 3-1 l'Al Shabab e affronterà in finale l'Al Nassr di CR7 ...È l'Al Nassr la prima finalista della Arab Club Champions Cup. La squadra saudita ha battuto gli egiziani dell'Al Shorta nella prima semifinale grazie a un calcio di rigore ...