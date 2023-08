Aquaman 2 | le ultimissime dal set del film di James Wan

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 9 agosto 2023)2: arriverà nelle sale il prossimo 25 dicembre ildiretto daWan con protagonisti Jason Momoa ed Amber Heard, del quale è stato presentato il promo poster lo scorso aprile al CinemaCon.2, le nuove riprese Sul sequel del primo fortunatissimo cortometraggio del 2018 da quel momento si sono rincorsi diversi rumours come quella riguardante al trailer in arrivo ad ottobre a poco meno di due mesi dall’uscita nelle sale. Sarebbero state inoltre necessarie nuove riprese visti i risultati non soddisfacenti del girato che avrebbero portato ad un rallentamento della lavorazione, oltre allo sciopero in corso di WGA e SAG-AFTRA. A tal proposito a luglio la Warner Bros avrebbe sta prendendo in considerazione la possibilità di ritardaree il Regno Perduto e Dune: Parte 2 al ...