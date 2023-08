“Appunti di Giorgia Meloni per 27 minuti senza intervento giornalistico” | il cdr di Rainews24 protesta ancora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Non è la prima volta che scoppia un caso a, ma questa riguarda la presidente del Consiglio. Sul piede di guerrauna volta il comitato di redazione. “Per l’ennesima volta,ha mandato in onda glidi: 27alcuna intermediazione giornalistica“. Una scelta che il cdr della all news del servizio pubblico, ritiene “inopportuna in quanto sminuisce il ruolo di verifica e di mediazione giornalistica che deve svolgere una redazione giornalistica”. Conclude il cdr di Rai News 24: “Questa volta non si dica che da sempre gli interventi del Presidente del Consiglio si mandano per intero. In questo caso, non si è trattato di una diretta ma di unregistrato e premontato” conclude la nota. Lo scorso ...