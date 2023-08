Anticipazioni Sei Sorelle | la puntata di oggi 9 agosto

Leggi su zon

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Madrid dal 1913 al 1916, Seiracconta la storia delle seiSilva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delleSilva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie. Segui le nostresu Zon.it. Merceditas litiga con Raimundo per aver preso in giro donna Rosalia in pubblico ma Raimundo le dà un bacio. Aurora invita Celia ad una riunione di suffragette che chiedono il voto femminile. Adela mette in guardia: Diana darà motivo alle persone di sparlare. Celia Freijeiro – Filmografia Cinema Los aires ...