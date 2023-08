Annalisa | il Forum di Assago è sold out | in autunno il nuovo disco

(Di mercoledì 9 agosto 2023)out per il primodidella carriera diche raggiunge questo traguardo dopo un’estate al vertice delle classifiche con le sue hit Fresca del Triplo Platino per la hit Mon Amour e del Doppio Platino diParadise con Fedez e Articolo 31,annuncia ilout per: Il, unico evento live del 2023 previsto sabato 4 novembre aldi(Milano). Uno show unico in cui il pubblico potrà cantare e ballare le hit diassistendo ad uno spettacolo esclusivo, un’anteprima del suo prossimo e primo tour nei palasport. Un traguardo importante, le sue parole di gioia “Ripenso a tutti questi anni passati a suonare ovunque. I mesi ...

è sold out live aldi Assago di sabato 4 novembre, unico evento live:Ilprevisto nel 2023. E in autunno esce il nuovo album E poi siamo finiti nel vortice. Il sold out ...... fresca del triplo Platino per 'Mon Amour' e del doppio Platino di 'Disco Paradise' con Fedez e Articolo 31, ha annunciato il tutto esaurito ': il', unico evento live del 2023. Uno show ...E' già sold out ': il', l'unico evento live dell'anno della regina delle hit estive, previsto sabato 4 novembre aldi Assago (Milano). Altornerà nel 2024 per il suo primo tour nei palasport d'Italia che ad aprile toccherà, oltre Milano anche Firenze, Bari, Napoli, Padova e Roma. "Ripenso a tutti questi anni passati a ...

Annalisa, Forum sold out e un nuovo album in autunno. Poi i palasport: «Mi sento il cuore scoppiare» ilmattino.it

Stagione fortunata, anzi fortunatissima, per Annalisa il cui nome in queste settimane svetta in tutte le chart con ben due brani. Dopo il Triplo Platino per ‘Mon Amour’ e il ...Proseguono i successi di Annalisa che, in classifica con ben due brani, annuncia il sold out per il concerto evento al Mediolanum Forum di Assago e l’uscita del nuovo disco.