Anna Tatangelo e il lutto | il dolore è ancora molto forte

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Personaggi TV. Dramma per. In questi giorni la cantante si è persa nei suoi pensieri e ha ricordato la morte della madre, Palmira Vinci, avvenuta l’anno scorso a causa di una lunga malattia.si è sempre mostratae sorridente agli occhi di tutti e non ha mai parlato del suo stato d’animo o di cosa facesse per superare la perdita. Ad oggi qualcosa è cambiato,in queste ore si è lasciata andare ad un lungo sfogo con i suoi fan e ha raccontato come ha fatto ad andare avanti dopo aver perso la madre. Leggi anche: Lady Facchinetti su Instagram: risposta choc ad una fan Leggi anche: Francesca Fagnani e Stefano De Martino, la notizia bomba dopo la crisi con Belen, il lungo sfogo sui social L’anno scorso, ...