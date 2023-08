Andrea Iannone compie 34 anni ed Elodie lo riempie d’amore | “Com’è bello vivere con te”

" Com'è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo". Così Elodie , via social, ha voluto festeggiare i 34 anni di, sempre più suo fidanzato e suo amato. E Beatrice Venezi muta .Ogni estate che si rispetti ha il suo tormentone, ma in questo caso non si tratta di Fedez o J - AX, ma piuttosto diche, scontata la discutibile squalifica, torna a correre nel ...... religiosi e martiri Nati oggi 9 agosto Gillian Anderson (1968) Eric Bana (1968) Enzo Biagi (1920) Mauro Corona (1950) Barbara De Rossi (1960) Whitney Houston (1963)(1989) Filippo ...

Andrea Iannone verso il ritorno alle corse: in Superbike nel 2024 Virgilio Motori

"Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo". Firmato Elodie. Il destinatario del dolcissimo messaggio è ovviamente Andrea Iannone che in queste ore festeggia 34 anni. Un messaggio a corredo ...Esattamente un anno fa, quando le prime indiscrezioni si facevano spazio nelle cronache del periodo, di Elodie e Andrea Iannone si parlava come di una coppia nata nel pieno delle vacanze estive e con ...