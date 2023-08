Amici 22 | Cricca e Isobel sorprendono tutti | che annuncio!

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 9 agosto 2023)sono tornati insieme: grande annuncio dei due ex allievi diGrandi notizie per i fan della coppia formata da. Sono stati due dei protagonisti dell’ultima edizione didi Maria De Filippi e la loro storia aveva fatto sognare migliaia di giovani appassionati della trasmissione. La notizia della rottura aveva poi seminato il panico tra gli affezionati alla coppia, che però si sono ritrovati a fare i conti con una meravigliosa conferma, anticipata dalle voci delle ultime settimane. LEGGI ANCHE: Arena di Verona, tre serate evento all’insegna della lirica Nelle scorse ore il cantante ha festeggiato i suoi primi vent’anni, e per l’occasione ha postato sui social una storia che non lascia troppo spazio all’immaginazione. Il cantante lanciato da ...