Amichevoli Serie A | 8 gol della Juve | Milan ko | brivido Inter e gol di Scamacca

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Giornata diinA, in attesa dell’inizio del campionato. La sfida in famigliantus allo Stadium finisce con un netto 8-0 per la prima squadra di Massimiliano Allegri. LaBlack travolge quella White, l’Under 23 di Massimo Brambilla, in grande spolvero Vlahovic e Kaio Jorge: il serbo è stato autore di una doppietta, il brasiliano di una tripletta. Gli altri marcatori sono Kean, Milik e Hujsen per il definitivo 8-0. L’vinde per 3-4 contro il Salisburgo. In svantaggio subito per una rete di Konate, i nerazzurri sono riusciti a ribaltare inizialmente il risultato con l’autorete di Pavlovic e il gol di De Vrij, prima del nuovo pareggio siglato ancora da Konate. Correa nel finale di primo tempo sigla il nuovo vantaggio, ma il Salisburgo a inizio ripresa ...