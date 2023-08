Amichevoli Serie A 2023 | i risultati di tutte le partite giorno per giorno

Si gioca la Supercoppa del Portogallo,per Inter e Milan, qualificazioni Champions League. Successo per Fluminense, Athletic - ...non fallendo nemmeno uno dei cinque rigori della. Anche ...La squadra della Fiorentina ospiterà a Firenze il Sestri Levante nella prima delle dueche disputerà nel giro di 24 ore. Il calcio d'inizio di Fiorentina - Sestri Levante è in ...C, ...Il Fassa infatti milita in Alps e inA così come il Cortina che contenderà al Varese la ... sono previsti anche un paio di ulteriori allenamenti congiunti (ovveronon ufficiali) contro ...

Nerazzurri in campo in Austria Salisburgo-Inter, Lautaro Martinez out per affaticamento: formazioni, orario come vederla in tv ...Continua il lavoro di preparazione dell'Inter in vista del via ufficiale della nuova stagione, previsto per gli uomini di Simone Inzaghi per sabato 19 agosto a San Siro contro il Monza in occasione de ...