Amichevole Milan-Trento | niente diretta tv | solo gol e highlights

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Oggi ilè impegnato in un'altracontro il: la partita non verrà trasmessa in TV, masui social

Charles De Ketelaere non era stato convocato martedì sera contro il Monza, nell'del ...De Ketelaere al centro del proprio progetto e dopo aver trovato un principio di accordo con il...La Juventus finora si è fatta vedere solo negli Stati Uniti, vincendo le due amichevoli di lusso cone Real Madrid, ma Allegri si aspetta le risposte giuste sabato sera nell'ultima...Il primo trofeo Silvio Berlusconi va al. I rossoneri battono ai rigori il Monza e si aggiudicano la competizione per la quattordicesima volta. Il nbsp;torneo calcisticonbsp;inaugurato nel 1991, dedicato allora a Luigi ...

Il gruppo Mediaset ha l'esclusiva su tutte le partite di Coppa Italia per la stagione 2023-24. Tutti i match saranno visibili in chiaro. La gara tra Cagliari e Palermo andrà in onda in diretta tv su ...Milan e Monza si incontrano e scontrano in occasione del primo trofeo Silvio Berlusconi in memoria dell’ex presidente di entrambe le società. La sfida termina 7-6 ai rigori in favore dei rossoneri, a ...