Ambiente | Consulcesi | dilaga Ecoansia | boom adesioni all’azione collettiva aria pulita

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) –registra una nuova impennata dellementre nel Paeseil fenomeno dell’ed il timore per i cambiamenti climatici legati all’inquinamento. "Nelle ultime settimane – annuncia il Presidente Massimo Tortorella – c’è stato un incremento del 20% dei partecipanti alla nostra causa per le violazioni dei limiti di Pm10 e biossido di Azoto in oltre 3mila comuni italiani. In pochi mesi abbiamo raccolto già decine di migliaia diche di giorno in giorno crescono esponenzialmente". Stando alle segnalazioni raccolte sul portale '' e sui social, ildi richieste di partecipazione ...