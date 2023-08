Il meccanismo avrà, secondo il testo, "l'obiettivo di promuovere la cooperazione regionale nella lotta allae impedire che l'raggiunga il punto di non ritorno, riconoscendo e ...... ovvero che l'emetta più gas serra di quanto ne assorba. Inviati del 09/08/23 11:08 - - Audio - Pss In Brasile nasce l'Alleanza amazzonica contro la00:00:00:00 20230809_......periodo precedente al vertice sono emerse tensioni per le posizioni divergenti sulla...colombiano di sinistra Gustavo Petro per porre fine allo sviluppo petrolifero in. Nel suo ...

Amazzonia: deforestazione, Paesi lontani da obiettivo comune Agenzia ANSA

Belem, 9 ago. (askanews) - Otto Paesi dell'area amazzonica riuniti in Brasile hanno annunciato il lancio di una "alleanza" contro la deforestazione. Per il presidente brasiliano Lula da Silva si ...La Dichiarazione di Belém, il documento principale del vertice regionale sull'Amazzonia che si conclude oggi nella città brasiliana, ha deluso le aspettative riguardo all'adozione congiunta di misure ...