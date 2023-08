Altro che posti vacanti per gli esodati del Reddito di cittadinanza

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La ministra del Lavoro, Marina Calderone, continua a spararle grosse suldi. “Ci sono prospettive reali sul fronte del lavoro. I dati Unioncamere dicono chiaramente che tra luglio e ottobre prossimo c’è una disponibilità e una mobilità di oltre 1 mlnlavoro”, dichiara, manifestando ottimismo sulla possibilità che i nuovi meccanismi messi in piedi dal governo dopo lo stop del Rdc possano produrre risultati occupazionali importanti. Bisogna riconoscerle però che lei stessa ammette che “resta la necessita di formare le persone attivabili al lavoro, e dove c’è bisogno di riqualificare persone lo facciamo, ma il nostro obiettivo è far incontrare domanda e offerta di lavoro”. Gli ex percettori deldinon hanno mercato. La Calderone dispensa i numeri. Ma chi non ...

... dapprima con un aumento significativo delle temperature minime poi con massime verso i 40 gradi dalla prossima settimana: non ci restaregistrare queste temperature quasi autunnali al ...... hai proprio tutto quelloti serve per lavoro, scuola o intrattenimento. La disponibilità è immediata, ma non sappiamo quanto durerà il coupon. Acquista NiPoGi a soli 149 Tra l', se sei ..."Per ciòl'Inter ha fatto per lui ci aspettavamo untipo di comportamento. Come professionista e uomo" ha dichiarato Zanetti alla Rosea. Zanetti: la delusione Lukaku e il confronto con ...

Leao all'Inter Conte minacciò di dimettersi, altro che Inzaghi 'obbligato' a vincere Calciomercato.com

Un progetto di Federpneus - “Vacanze sicure” - ha messo in evidenza come il parco auto circolante in Italia sia contraddistinto da criticità diffuse riguardanti gli pneumatici. In sostanza, un veicolo ...Il clima era conviviale, vino rosso e bistecche alla fiorentina. Cena di coppia per Giorgia Meloni e Matteo Salvini che domenica sera si sono dati appuntamento alla "Cantinetta ...