Allegri | ' la Juve sta bene | servono Vlahovic e parco attaccanti'

(Di mercoledì 9 agosto 2023) "La squadra stae ha voglia, è stato un buon test per tutti: cercheremo di portare tutti in condizioni ottimali per l'Udinese, ci sono i presupposti per fare": il tecnico dellantus, ...

... è stato un buon test per tutti: cercheremo di portare tutti in condizioni ottimali per l'Udinese, ci sono i presupposti per fare bene": il tecnico della Juventus, Massimiliano, fa il punto ...... l'allenatore della Juventus Massimilianosi è espresso così a Sky : 'Buone indicazioni da ...DA SCUDETTO - 'Parlarne ora non ha senso, parliamo di lavorare e di crescere. Il non giocare in ...Commenta per primo Al termine della festa all'Allianz Stadium è Maxa parlare a 360 gradi del momento della. Con un occhio di riguardo, inevitabilmente, allo scambio Lukaku - Vlahovic. Questi i temi principali toccati dal tecnico bianconero. KAIO - 'Mi ...

"La squadra sta bene e ha voglia, è stato un buon test per tutti: cercheremo di portare tutti in condizioni ottimali per l'Udinese, ci sono i presupposti per fare bene": il tecnico della Juventus, Mas ...L'allenatore dei bianconeri ha parlato al termine del test amichevole in famiglia: le sue parole sul bomber ex Fiorentina sono chiare ...