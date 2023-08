Allarme bomba e persone in galleria tra Bologna e Firenze | treni dell' alta Velocità bloccati per 8 ore

Serata di passione per i viaggiatori in treno, quella di martedì 8 agosto, in particolare per l'alta velocità. Tutto per l'interruzione della circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna a causa ...Treni ad Alta Velocità, circolazione ferma per ore: un falsocrea il panico Una telefonata anonima crea il panico e blocca la tratta Bologna - Firenze dell'Alta Velocità, 19 treni fermi e il pericolo che qualcuno abbia messo una. E' ...La circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità, interrotta nella serata di martedì 8 agosto, è tornata regolare tra le 3 e le 4 della notte

“Estranei in galleria” e allarme bomba: la linea dell’Alta Velocità interrotta per molte… Il Fatto Quotidiano

ROMA La circolazione ferroviaria tra Idice e San Pellegrino, interrotta da ieri sera in seguito alla segnalazione della presenza di estranei in galleria, è in graduale ripresa dopo… Leggi ...L'interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità tra Bologna e Firenze ha determinato forti ritardi sul traffico dei treni fino a 400 minuti. La situazione sta tornando alla nor ...