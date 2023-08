Alitalia Cassa integrazione e sgravi fiscali per gli ex dipendenti | le novità del Decreto Omnibus

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma – Arrivano importantiper quanto riguarda la tormentata vicenda, compagnia di bandiera italiana fino al 2021, prima che il Governo con il“Cura Italia” costituise la nuova società Ita Airways. Quest’ultima ha di fatto sostituitodal 15 ottobre 2021 prendendone il marchio, ma le polemiche in merito all'(ex)non sono mai terminate ed ancora oggi sono all’ordine del giorno. Con particolare riferimento a quei (troppi) lavoratori licenziati, vittime non solo di numerosi tagli alle proprie casse integrazioni, ma a cui non è stato dato modo di garantirsi un futuro. Numerose sono state le proteste sotto le Istituzioni competenti, con l’appoggio dei sindacati. E ora il Governo sembra, almeno parzialmente, voler intervenire.: tutte le ...

e diCityliner. In particolare, si prevede la ulteriore, non prorogabile, estensione del periodo diintegrazione salariale dal 1 gennaio al 31 ottobre 2024, al fine di accompagnare la ...Sempre in materia di voli, il governo ha previsto ancora una proroga dellaintegrazione per gli ex dipendentifino al 31 ottobre 2024. Nel decreto Omnibus, approvato ieri dal Consiglio ......i rappresentanti dei tassisti e dei ministeri delle Imprese e del Made in Italy e di Infrastrutture e trasporti sulle norme del decreto taxi Prorogaintegrazione per gli ex dipendenti...

Alitalia: prorogata cassa integrazione AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency

Da Palazzo Chigi una mano tesa verso gli ex dipendenti di Alitalia, spesso vittime di tagli. E che ancora oggi attendono chiarezza e risposte ...Il consiglio dei ministri ha approvato ieri due decreti Omnibus che prevedono, tra l'altro, di estendere la Cassa integrazione (cigs) per i lavoratori dell'ex-vettore aereo di bandiera Alitalia, oggi ...