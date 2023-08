Alessandro Basciano e la dedica a distanza per Sophie Codegoni | il messaggio d' amore da Mykonos alla Puglia

(Di mercoledì 9 agosto 2023)continuano a far sognare i fan in questa estate. La coppia, che alcuni avevano sostenuto fosse in crisi, sono in realtà molto lontani dall'esserlo e...

Orrore contro Sophie Codegoni . L'ex gieffina si gode le vacanze insieme al compagno. Con loro la figlia Cèline, che ha da pochissimo ricevuto un vaccino. Proprio nel post Instagram in cui aggiornava i fan, la Codegoni ha dovuto replicare per le rime a un commento ...Sophie Codegoni esi stanno godendo la loro vita da neo genitori, dopo la nascita della figlia Cèline . Ma non mancano le critiche, anzi i pesanti attacchi da parte degli hater. Questa volta il ...Sophie Codegoni si è scontrata con un hater che ha fatto un commento inappropriato relativo alla piccola Cèline, figlia dell'ex tronista e di. Non é la prima volta che dei vip diventano bersaglio di critiche infondate e, spesso, feroci. Tempo fa, infatti, anche Chiara Nasti ha risposto ad un attacco di un hater, relativo ...

Alessandro Basciano e la dedica a distanza per Sophie Codegoni: il ... leggo.it

Sophie Codegoni si sta godendo le proprie vacanze estive in diverse località, italiane e non. In questi giorni, ad esempio, si trova a Riccione con la sua bambina Celine, la mamma ...Sophie Codegoni riceve un attacco vergognoso: l'insinuazione velenosa scatena la reazione furibonda dell'influencer.