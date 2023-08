Albania | assedio degli italiani in vacanza Il post ironico del premier Rama | «Turisti come i migranti della Vlora»

Dall'assassinio dell'arciduca che ha segnato la prima guerra mondiale, fino all'continuo e ... Cina e arabi E poi abbiamo l'. Durante l'antichità classica, l'fu abitata da ...Elly Schlein a "L'" da Daria Bignardi Chi sono genitori. Nata a Lugano, in Svizzera nel ... e ha svolto attività in campo diplomatico anche in Germania e in. Dal 2022 è vice capo ...... si tratta di, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia. Altri due Kosovo e ... Il capo dell'Ucraina sottorusso ha esortato l'UE a consentire l'ingresso immediato dell'Ucraina ...

Albania, assedio degli italiani in vacanza. Il post ironico del premier ... ilmattino.it

Ormai non è più una notizia. L'Albania è diventata una delle mete preferite delle vacanze degli italiani, merito soprattutto dei prezzi competitivi rispetto a molte ...