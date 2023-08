Alba Parietti | “I miei 17 anni” | la foto da ragazza e il retroscena ‘amaro’

... guarda le foto d'amore Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery -in costume a Formentera Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery - Melissa Satta sfoggia le curve in Sardegna Ultimo ...... guarda le foto d'amore Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery -in costume a Formentera Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery - Melissa Satta sfoggia le curve in Sardegna Ultimo ...... guarda le foto d'amore Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery -in costume a Formentera Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery - Melissa Satta sfoggia le curve in Sardegna Ultimo ...

Alba Parietti in bikini a Formentera, gli hater: "Devi fare più squat". La replica "Non sarai mai me" La Gazzetta dello Sport

Alba Parietti si conferma regina dell'estate, non solo per un fisico statuario over 60 ma anche per i suoi costumi da copiare subito.Alba Parietti si sta godendo le vacanze a Formentera e sui social gli haters non perdono occasione per prenderla di mira.