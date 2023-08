Al via il Ferragosto Sannazzareno | il programma

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Quarantun’anni di! Immancabile, come ogni estate, una delle più longeve manifestazioni estive della Campania che torna dal 9 al 17 agosto all’insegna del mix tra musica, giochi, danze, convivialità, gastronomia e turismo. San Nazzaro, da 41 anni capitale dell’estate sannita, propone tanti giorni di festa in linea con una tradizione consolidata e apprezzata dal pubblico, a partire dalla lontana estate del 1981. Oggi ilè una delle più conosciute e popolari kermesse estive in regione, tanto che San Nazzaro diventa l’isola del divertimento e della spensieratezza per residenti e turisti. Come sempre l’anteprima è all’insegna degli eventi sportivi e ludici, dalla pallavolo ai giochi per bambini, ai quali ci si potrà iscrivere da lunedì 7 agosto. ...