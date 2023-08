Al Caruso di Ravello per perdersi e ritrovarsi | Anna Pettinelli si racconta tra radio e nuovi progetti top secret

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 agosto 2023) di Emilia Filocamoè una creatura prodigiosa, capace di emanare la sua magia di panorami e suggestioni con un lento rilascio che si trasforma, nel corso dei giorni, in un sedimento profumato e poetico, in ricordo e magari anche in nostalgia.Chi conosce questo suo potere, lo accetta senza ribellarsi, chi invece lo sperimenta per la prima volta ne è quasi sopraffatto, oltre che conquistato e piacevolmente sorpreso.È il caso di, un nome ed una voce che di certo non hanno bisogno di presentazioni: il suo soggiorno alrisale a diverse settimane fa, ma lei tradisce senza barriere un’emozione sincera che va ben oltre il tempo già trascorso.Membro della giuria di qualità del Premio Facce da Spot 2023 che si terrà in Campidoglio a Roma il prossimo 20 settembre grazie all’intuito e al lavoro di ...