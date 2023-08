(Di mercoledì 9 agosto 2023)e lametà di settembre sono periodi bollenti. E non per colpa di Caronte & Friends. Negli ospedalini manca ili suoi componenti: plasma, piastrine, globuli rossi e bianchi. I donatori abitualiine le donazioni scendono,le operazioni chirurgiche non urgenti vengono sospese per ledel personale medico. Alloraquesta emergenza si ripete ogni anno? «I pazienti nonin. Chi segue una terapia oncoematoloigica, cioè è in cura per un tumore hacostante dia Ferr» spiega il ...

Per non creare contrasti, Mehdi confessa a Zeynep di avere avuto una relazione amorosa con Benal, ma così facendo fa sorgere un forte dubbio nella. Puntata di Venerdì 182023 Dopo aver ...... sabato 26"Zitti tutti"e sabato 2 settembre "Il silenzio anatomico " ,entrambe tratte da ... la sua terra ed il suo dialetto " ha sottolineato ladi Marescotti, Erika Leonelli " lingua ...... cercando di non ferirla più del dovuto, che si è innamorato sinceramente dellae che per ...farà qualche gesto pericoloso Scopri le Anticipazioni di My Home My Destiny dal 7 all'112023 ...

Perché è bene che le donne donino il sangue. Anche ad agosto Io Donna

La star di Law & Order e Sex and the City, ribadisce di non essere colpevole. “Rapporti consensuali” dichiara nella sua prima intervista dopo le denunce mosse contro di lui nel 2021 ...Nella mattinata del 9 agosto a Tardorf, poco lontano da St Radegund ... tra cui diciassette lettere inviate alla moglie durante il periodo trascorso in carcere. Il libro di Gordon Zahn, In solitary ...