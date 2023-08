Aggredisce una donna a Vicenza | espulso e rimpatriato

Il 27enne stava litinagando consua conoscente, quando all'improvviso le si è lanciato contro, aggredendola. Alcuni testimoni hanno avvisato il 113 ed in breve sul posto è giuntavolante ...La scorsa notte la Polizia di Stato di Como ha arrestato un cittadino kosovaro che ha minacciato i passanti con un bastone. Verso l'della scorsa nottepattuglia della Squadra Volante della Questura è stata inviata in Piazza Volta, in quanto era stata segnalata la presenza dipersona che, con fare aggressivo, aveva infastidito un gruppo di ...Questa volta a Catania dove per miracolo si è evitatatragedia. A loro va la mia vicinanza, ... Chi mette le mani addosso a un poliziottolo Stato e ciò va duramente sanzionato', conclude ...

Aggredisce una donna in zona Monte Berico, espulso e rimpatriato ilgazzettino.it

Un cittadino marocchino di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti denunce, è stato bloccato dalla polizia dopo aver aggredito una donnaa Vicenza, nella zona di Monte Berico. (ANSA) ...VICENZA - Un cittadino marocchino di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti denunce, è stato bloccato dalla polizia dopo aver aggredito una donna a Vicenza, nella zona di Monte ...