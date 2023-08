Aggredisce ex convivente davanti al figlio di 7 anni | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAveva aggredito l’ex compagna e madre del lorodi sette, colpendo la donna prima con un casco da motociclista e poi con calci e pugni, incurante della presenza del ragazzino, che aveva anche tentato di fermare la furia dell’uomo. Poi aveva provato ad estrarre una pistola, gesto bloccato dalla mano di una persona che lo accompagnava. Era il 28 luglio: grazie alla denuncia della vittima gli agenti di polizia del commissariato di Castellammare di Stabia (Napoli), in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, hannoil presunto autore dell’aggressione (del quale non sono state fornite le generalità). Le accuse sono di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, detenzione e porto in luogo pubblico ...