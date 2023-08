AEW | The Bunny pronta al rientro

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Fightful Select ha un aggiornamento sull’attuale situazione di The, che ha subito un infortunio all’osso orbitale all’inizio dell’anno. Secondo quanto riportato, l’atleta dovrebbe essere prossima al ritorno in azione dopo essere stata a riposo per diversi mesi. Thesi era infortunata durante un title eliminator match contro Jamie Hayter ad AEW Dynamite. Secondo quanto riportato da Fightful, la lottatrice ha partecipato alle recenti registrazioni televisive, ma non ha ancora affiancato The Butcher e The Blade sul ring per i loro incontri. Pare, inoltre, che Thesia apparsa a Smash Wrestling, dove i membri della federazione hanno appreso che tornerà presto sul ring.

Fans of AEW star The Bunny haven't had much to be happy about this year, but here's an update on her potential return to TV.According to a report in Fightful,