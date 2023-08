ADL stregato da Veiga | la reazione dello spagnolo

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Per un Zielinski che va, ci potrebbe essere unche viene, queste almeno sembrano le intenzioni di De Laurentiis. Secondo quanto riportato e confermato dal CorriereSport, il patron del Napoli sarebbe stato assolutamentedal talento. 21 anni, ben 11 goal e 4 assist nell’ultima Liga, uno di quei giocatori in grado di incantare, ma che soprattutto corrisponde perfettamente al profilo ricercato da società e allenatore. Tentazione Napoli? Gabrisi sente pronto a spiccare il volo, almeno stando alle indiscrezioni rilasciate dal quotidiano sportivo. De Laurentiis, dal canto suo, avrebbe allacciato i contatti con il Celta Vigo, sfruttando i rapporti ottimali con il club. Assist di Benitez per? – ANSA – spazionapoli.itLa prima proposta presentata è ...