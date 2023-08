Addio a Sixto Rodriguez | il musicista è morto all’età di 81 anni

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Si è spentodi 81il cantautore statunitense. La notizia, come riporta il sito fox2detroit.com, è stata una delle figlie del, il cantautore aveva 81Si è spentodi 81il cantautore estatunitense, noto anche con lo pseudonimo di Jesus Rodríguez, nato il 10 luglio 1942 a Detroit in Michigan. La notizia della morte è stata annunciata inizialmente dal sito ‘Sugarman’ e poi ripresa dai media americani. La notizia, come riporta il sito fox2detroit.com, è stata data una delle tre figlie del. La sua carriera discografica ...

La storia di Rodriguez è stata raccontata nel documentario del 2012, Searching for Sugar Man presentato al Sundance Film Festival. Fino a quando, nel 1998, una figlia diviene a conoscenza della cosa poiché un giornalista sudafricano aveva aperto un sito per avere sue notizie. A quel punto va a suonare in Sudafrica.

Aveva 81 anni. È stato protagonista di una delle più incredibili vicende artistiche degli ultimi decenni. Incise due dischi negli Usa negli anni Settanta ma senza successo. Nel 1998 viene riscoperto.