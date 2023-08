Addio a Franco Migliarini | Storico Sindacalista | Difensore dei Deboli e degli Stranieri

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L'Aquila - La comunità abruzzese e oltre si unisce nel cordoglio per la scomparsa di, un uomo che ha dedicato la sua vita alla difesa dei più. A 62 anni, si è spento un pilastro della lotta sindacale e politica., lungamente impegnato come dirigente della Uil abruzzese, ha lasciato un'impronta profonda nel panorama sociale e politico della regione. I funerali di questo illustresono fissati per oggi, 9 agosto, alle ore 15 nella chiesa di San Silvestro, dove amici, familiari e colleghi si riuniranno per dare l'ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella lotta per i diritti dei lavoratori e per l'integrazione. L'impegno di ...