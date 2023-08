Accordo “segreto” fra Peschiera Riparte e il Cdx | per l’ex assessore Orazio D’Andrea è una “truffa elettorale” | «Meglio il Commissario prefettizio»

"La firma di questoconferma l'attenzione al mondo delle imprese e la volontà di concedere efficaci supporti finanziari sfruttando le opportunità offerte dal PNRR. Il Gruppo BPER, grazie all'...L' ensemble da diva in vacanza si completa con un tocco di ironia, ma sempre in elegantecon il resto del look: il sacchetto di carta riciclata al posto della it. - bag. Foto IPA Leggi anche &...In base all'la nave sarà costruita dall'armatore San Giorgio a Piombino (Livorno) ed avrà una capacità di 7.500 metri cubi. In futuro, la nave potrà trasportare anche bio - Gnl e ammoniaca, ...

West Ham scatenato: accordo trovato col Southampton per Ward-Prowse TUTTO mercato WEB

Matteo Spagnolo è un nuovo giocatore del Alba Berlino. Il club tedesco ha annunciato la firma del play brindisino che ha definito un accordo fino al termine della stagione 2025/26.Il gruppo energetico svizzero Axpo ha siglato un accordo decennale per il noleggio di una nave per il rifornimento di gas naturale liquefatto (Gnl) con Gas and Heat di Pisa e il cantiere navale San Gi ...