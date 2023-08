Accoltella a morte la madre e si uccide | omicidio-suicidio a Milano

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Un uomo di circa 50 anni avrebbe ucciso laa coltellate, questa mattina a, per poi suicidarsi gettandosi dal palazzo in cui si trova l’appartamento in cui viveva la donna. E’ accaduto poco dopo le 5, quando l’uomo ha chiamato il 118 forse subito dopo il fatto, dicendo di aver ucciso qualcuno e minacciando di suicidarsi. All’arrivo sul posto 118, Vigili del fuoco e Polizia di Stato...