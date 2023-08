Abbattuti due droni diretti a Mosca | per la Difesa russa è stato sventato un attacco terroristico di Kiev

(Di mercoledì 9 agosto 2023) I sistemi diaerea russi hanno abbattuto dueverso. Lo ha annunciato il sindaco Sergey Sobyanin citato dalla Tass. "Duehanno tentato di sorvolare la città - ha scritto su Telegram -. Entrambi sono statidai sistemi diaerea, uno nella zona di Domodedovo e un altro vicino all'autostrada di Minskoe. Non si registrano feriti". Anche il ministero della...

Russia, abbattuti due droni diretti verso Mosca QUOTIDIANO NAZIONALE

