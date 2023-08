A Piazza Affari le banche tentano il recupero dopo il martedì nero

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Cina in deflazione, attesa per i dati Europa e Usa. Euro resta sotto quota 1,1 dollari, petrolio debole

leggi anche Crollano le banche a. Quali conseguenze dalla tassa sugli extra - profitti Le banche che hanno già aumentato i tassi di interesse che offrono ai depositanti "non avranno un ...parte di rincorsa con il Ftse Mib in rialzo dell'1,26 per cento. La tassa sugli extra profitti delle banche sembra essere stata già 'digerita' dal mercato e i titoli rimbalzano.Ieri asessione in profondo rosso per i titoli bancari con ribassi generalizzati tra il - .5.8% ed il - 9.9% dopo che l'Italia ha approvato una tassa straordinaria una tantum del 40% per il ...

La Borsa di Milano ha chiuso in ribasso con il Ftse Mib in calo del 2.12% a 27.942 punti. Anche altre piazze europee hanno chiuso in calo e su tutte ha inciso la… Leggi ...Banche in parziale recupero in avvio di seduta dopo le forti perdite di martedì. Intesa segna un guadagno del 2,8%, Unicredit +3,1%, Bpm +2,3%, Monte Paschi e Bper sul +2%.