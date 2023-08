A Niamey pioggia | sabbia e corrente marcano i giorni dell’attesa Di cosa | nessuno lo sa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Visto da lontano, qui adovrebbe esserci l’inferno o poco meno. Golpisti, ribelli, militari, possibilisti, massimalisti, filogovernativi, irriducibili e in tutto ciò il paventato (e per ora accantonato) intervento armato per ristabilire l’ordine democratico. C’è, di contorno, il rinvio al mittente dei mediatori dell’organizzazione regionale Cedeao, dell’Unione Africana e dell’Onu, la chiusura delle frontiere alle mercanzie e le reiterate (e non inedite) interruzioni all’erogazione dell’energia elettrica. Il tutto e molto altro, specie nella conosciuta radio trottoir, cioè le dicerie, che si moltiplicano come le minacce e i timori che camminano assieme come fratelli gemelli. In tutto ciò, durante il progressivo colpo di stato del mercoledì 26 luglio 2023, si affermano due costanti che a prima vista potrebbero sembrare fuori posto visto il contesto. La prima è ...