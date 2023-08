A dieci anni incendia un bosco | un drone lo riprende VIDEO

(Di mercoledì 9 agosto 2023) AGI - Un bambino di 10e suo nonno sono stati scoperti da undella task force regionale mentre appiccavano un incendio a Zungri (Vibo Valentia). A renderlo noto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sul suo profilo facebook, con un post nel quale ha pubblicato le immagini trasmesse dal. "Con i nostri droni - dice Occhiuto - in due settimane abbiamo beccato 32 piromani. Alcuni dicono che non sono piromani mari: sono comunque degli stupidi perchéno e appiccano il fuoco nelle bellissime montagne della Calabria. Li abbiamo beccati e li abbiamo segnalati ai carabinieri". "Due immagini oggi mi hanno particolarmente colpito - continua il governatore -. Una riguarda un bambino che va are in uncome se ...

... lo rivela un'analisi Accenture del Dark Web, con attacchi informatici almenovolte superiori ... Se questa analisi sugli attori delle minacce del Dark Web è accurata, allora negli ultimic'è ...Ad ogni modo, in futuro le cose potrebbero cambiare, ma da ormaiper chi viaggia è normalissimo preferire un appartamento trovato su Airbnb a una stanza d'albergo come alloggio. Fare l'......hanno mostrato che l'economia cinese e' entrata in deflazione per la prima volta in oltre due; ... e' arrivato ieri il taglio del rating da parte di Moody's subanche statunitensi di piccole ...

“Abusava di un bimbo di dieci anni e postava le immagini in rete”: arrestato 36enne romano Il Fatto Quotidiano

CATANZARO (ITALPRESS) - Un bambino di 10 anni è stato sorpreso dai droni mentre appiccava un incendio in provincia di Vibo Valentia. Il ...Silanus Dopo un anno di assenza riapre l'edicola, l’unica del paese. Una buona notizia per i lettori che da domani (giovedì 10 agosto) potranno riacquistare i quotidiani (e non solo) nella nuova edico ...