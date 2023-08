A Casalvelino in consolle sulla spiaggia DJ Set con Ananè Vega

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Indiunica data in Campania per l’artista tra le più celebri della house internazionale. Dalle 22,00 ingresso gratuito.(Sa), 8 agosto 2023 Dal mese di giugno, cinque veterani dellasi sono alternati tutte le sere all’imbrunire per deliziare, con accordi vista mare, turisti, vacanzieri, residenti. Con la musica

In consolle sulla spiaggia unica data in Campania per l’artista tra le più celebri della house internazionale. Dalle 22 free entry al Modis Martini Beach Arena Summer. E poi mercoledì 23 bis con l'aut ...Casalvelino, 8 Agosto – Dal mese di giugno, cinque veterani della consolle si sono alternati tutte le sere all’imbrunire per deliziare, con accordi vista mare, turisti, vacanzieri, residenti. Con la ...