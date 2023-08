5 auto usate rare su cui investire adesso

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Esistono alcunespeciali su cui convieneperché il loro valore è salito di molto rispetto al prezzo di acquisto iniziale e continuerà a salire. Questo perché la crescita dei prezzi nel settoresembra non volersi arrestare. I fattori in gioco sono molti e non riguardano più solamente la carenza dei chip e le altre interruzioni nella catena logistica globale che sono iniziate durante la pandemia causando problemi alla produzione. Un'altra causa importante è stata la guerra in Ucraina, che ha avuto un impatto diretto sui prezzi dell'energia, spingendo l'inflazione alle stelle ma anche i costi di produzione. Così tutti brand hanno iniziato ad aumentare i prezzi, in modo direttamente proporzionale al loro valore. Questo, unito alla carenza di vetture nuove da vendere, ha avuto anche un impatto ...

... effettuate 450 perquisizioni in tutta Europa (di cui 50 in Italia) e sequestrati immobili edi lusso in Italia, Belgio, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.Sappiamo bene che, orientarsi e decidersi tra milioni dinon è sempre facile, e con Spoticar, brand globale del gruppo Stellantis per il second hand, abbiamo un compito preciso: ......nel film vengonopiù Esprit: due stradali fornite direttamente da Lotus, più sei specifiche, una delle quali sigillata e usata per le scene subacquee. Oggi, comunque, il valore di quest'è ...

Acquisto auto con 104, lo sconto vale anche per le macchine usate InvestireOggi.it

Annuncio vendita MINI Mini Clubman 2.0 Cooper D Hype Clubman usata del 2016 a Alessandria nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Si fanno tanti appelli sulla sicurezza stradale, poi si scopre che in Italia 1 auto su 5 ha problemi di pneumatici. E non si parla di vetture vecchie ma di auto con meno di 10 anni di età. Anche perch ...