47 metri – Uncaged | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il47con Mia e Sasha che vedono una barca turistica e iniziano a nuotare verso di essa, finché non si rendono conto che sta pompando l’acqua per attirare gli squali. Mia e Sasha attirano l’attenzione dei turisti e vengono attaccate dagli squali. Mentre Mia riesce a salire sulla barca, Sasha viene afferrata da uno squalo. Mia salta di nuovo in acqua e spara allo squalo con una pistola lanciarazzi, liberando Sasha. Sasha raggiunge la barca, ma Mia viene trascinata in acqua da un altro squalo. Mia riesce a fuggire trafiggendo l’occhio dello squalo con il dente datole da Grant. Mia raggiunge a nuoto la barca e si ricongiunge con Sasha, mentre Catherine, scioccata, osserva il personale della barca che si prende cura delle loro ferite. 47è un ...