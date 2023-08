15 miniserie da iniziare quando hai voglia di una bella storia | ma non hai tantissimo tempo

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Le, produzioni brevi e ideali danon haia disposizione, sono state le grandi protagoniste delle piattaforme streaming nel 2023. Dai drammi al crime, ogni spettatore ha a disposizione una vasta scelta per trovare il suo prodotto ideale. Un weekend di streaming selvaggio può essere, inoltre, un’accettabile alternativa estiva alle passeggiate in montagna e ai pomeriggi sotto l’ombrellone, nelle giornate in cui la pioggia non permette molte attività all’aperto. Ecco, quindi, quali sono lemigliori del 2023 e quelle italiane e internazionali che, uscite negli ultimi anni, vale la pena recuperare. Sguardo Indiscreto – Netflix (2023) Il titolo originale di questa serie da dieci episodi è Olhar Indiscreto. La protagonista, Miranda (Debora ...

L'attrice Isabella Aragonese, che ne ha vestito i panni nellaSolo per passione di Roberto Andò, descrive Letizia Battaglia come un vento; un vento la ...a mancare due giorni prima di"...L'ultimo episodio ha visto gli Skrulla rivoltarsi contro il loro folle leader, ma il suo ... Adesso non ci resta che attendere il gran finale di questasempre più appassionante.... come 'La regina degli scacchi' 'Per me il massimo è unadi sei - otto ore. E la mia era ... in generale, adesso, che partita sta giocando 'Quella di chi deve ancoraa giocare. Non ...

Le 15 migliori miniserie da vedere in streaming quando hai voglia di una bella storia, ma non hai tantissimo tempo GQ Italia

Le miniserie, produzioni brevi e ideali per essere guardate una dopo l'altra, sono state le grandi protagoniste delle piattaforme streaming nel 2023. Dai drammi al crime, ogni spettatore ha a disposiz ...La guerra dei mondi è la miniserie tv britannica diretta da Craig Viveiros, tratta dall'omonimo romanzo di H. G. Wells con Gabriel Byrne ...