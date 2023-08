Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Un'altra tragedia del mare al largo della Sicilia, l'ennesima. E il governo della Meloni cosa fa nel frattempo? Tiene le navi delle Ong il più lontano possibile dal Canale di Sicilia, obbligandole a sbarcare i naufraghi appena salvati in porti lontani. Sono passati dai 'porti chiusi' ai 'porti lontani'. Costringere le Ong a fare sfiancanti e inutili giorni di navigazione per andare fino a Livorno, a Civitavecchia, La Spezia, Ravenna e altrove significa solo una cosa. Aumentare di molto il rischio di altre tragedie del mare. E questo è ancora più vero visto l'aumento costante degli arrivi via mare". Così il deputato del Pd Matteo Mauri, ex viceministro dell'Interno. "Lo Stato chiede alle Ong di intervenire sempre più spesso, autorizzando anche molti interventi multipli (in teoria vietati dal decreto Cutro), perché non riesce in autonomia a gestire la ...