11 giocatori da seguire in Premier League

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Gli ultimi dieci anni dici hanno mostrato una chiara, per quanto non costante, tendenza alla crescita per i club minori, che ormai a rotazione arrivano a sfiorare o intaccare il predominio economico e tecnico delle big six, seppur senza cambiare definitivamente le gerarchie (forse andrà fatta un’eccezione per il Newcastle, che potrebbe trasformare le big six in big seven). La scorsa stagione in questo senso è stata straordinaria: tra le prime sette classificate abbiamo visto il già citato Newcastle ma anche il Brighton e l’Aston Villa, con cui Emery è riuscito a scalare dalla zona retrocessione fino alla qualificazione in Conferenceai danni di Tottenham e Chelsea. Se anche squadre minori – per quanto l’Aston Villa sia una squadra storica del calcio inglese, tra le più titolate del Paese – sono arrivate a ...