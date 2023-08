Zielinski-Al Ahli | 30 milioni al Napoli | l’addio è vicino

... invece, appare sempre più lontano per, in scadenza nel 2024 . Il polacco sembrava sul punto di accettare l'offerta al ribasso del club campano per amore della maglia azzurra, ma l' Al...Dopo appena una stagione, il club blaugrana ha deciso di accettare l'offerta dell'Al- interessata anche adel Napoli - per circa 15 milioni di euro. Kessie lascia il Barcellona: ...Arabi su. DeLa offre 30 milioni per Gabri Veiga. Mezzala, 21 anni, 11 gol nella Liga, Klopp voleva portarlo al Liverpool. Si insiste anche per Koopmeiners. L'Alaspetta il sì del ...

Napoli, l'Al-Ahli su Zielinski: il club saudita ha presentato un'offerta per il centrocampista TUTTO mercato WEB

Per Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, dall’Al Ahli c’è un triennale da 15 milioni a stagione con un’offerta per il Napoli non soddisfacente ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ...