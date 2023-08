Zapata alla Roma | contatti avviati | ma l’Inter si inserisce

(Di martedì 8 agosto 2023) Il mercato dellaruota intorno al reparto offensivo, con Tiago Pinto che continua a cercare il giusto attaccante per rinforzare la rosa di Mourinho. Con la questione relativa a Morata ancora in sospeso i giallorossi si guardano intorno e avrebbero messo gli occhi su Duvan, in uscita dall’Atalanta, su cui c’è, però, anche L'articolo proviene da Il Difforme.

dirigenza dell'Inter piace, più di Morata - non ancora fuori dai giochi - , gradito invece a ... Inter, Inzaghi perde Acerbi Chissà che il fronte con l'Atalanta per parlare dinon venga ...... anche se il Santos non vuole perdere entrambi gli attaccanti, e intanto si fa strada l'ipotesi. LIVE Ore 12.45 - Dalla Francia sicuri: Matic questa mattina avrebbe chiestoRoma di essere ...La Roma è da settimanericerca di un numero 9: arrivare ad Alvaro Morata è quasi impossibile e ... Duvan, in probabile uscita dall'Atalanta dopo l'arrivo di Gianluca Scamacca a Bergamo. ...

Roma, contatti in corso con l'Atalanta per Zapata: il punto GianlucaDiMarzio.com

Il Comune aveva spiegato che entro il 31 luglio gli ex Magazzini del Sale avrebbero dovuto essere consegnati all'impresa che eseguirà i lavori ma al momento è tutto fermo ...Nella giornata di ieri è uscita una lunga intervista di José Mourinho al Corriere dello Sport. Il tecnico portoghese ha parlato di molti temi, soffermandosi sui bambini, sulla Finale di Budapest e tut ...