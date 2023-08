WWE | Un’occasione per quattro | deciso il nuovo #1 contender per l’Intercontinental Title

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 8 agosto 2023) Sabato, nella nottata italiana, Gunther è uscito da SummerSlam ancora con il titolo Intercontinentale saldamente in vita dopo un durissimo scontro con Drew McIntyre. Il Ring General è campione da 424 giorni e si appresta a superare, lo farà giovedì, Pedro Morales al secondo posto come regno Intercontinentale più lungo di sempre, ad un solo mese di distanza dal record di The Honky Tonk Man il cui regno da campione durò 454 giorni. Thank you! Di avversari ne ha sconfitti tanti Gunther e adesso ce ne sarà unosulla sua strada. Questa notte Adam Pearce ha indetto un fatal-4-way match tra Chad Gable, Matt Riddle, Ricochet e Tommaso Ciampa con in palio unashot al titolo Intercontinentale. Ne è scaturito un match divertente, con alcuni momenti spettacolari tra i voli di Ricochet e il vasto repertorio di mosse dei ...