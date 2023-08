WWE | Roman Reigns uscito un po’ malconcio da SummerSlam | ma la situazione non preoccupa e venerdì sarà regolarmente a SmackDown

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 8 agosto 2023) Nel main event diha difeso con successo, anche grazie all’aiuto di Jimmy Uso, il suo Undisputed WWE Universal Championship e il ruolo da Tribal Chief dall’assalto del cugino Jey Uso. Il match è stato un Tribal Combat Match che pero’ non ha rispettato le alte aspettative che si erano createe non è mancata qualche polemica a riguardo, anche sulla qualità del lottato offerta. Ma su quest’ultimo punto potrebbe esserci una motivazione dietro. Infortunio per? Infatti nelle ultime ore è uscita un’indiscrezione riguardo un possibile infortunio occorso adurante il match, indiscrezione poi confermata anche dal Wrestling Observer, anche se non si sa con esattezza il momento esatto, si suppone che potrebbe essere ...