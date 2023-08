(Di martedì 8 agosto 2023) Il controverso, e a tratti illogico,del Main Event diha lasciato tutti a bocca aperta. Tra coloro che se lo aspettavano ma che non se lo auguravano, e coloro che proprio non lo avrebbero immaginato, il tradimento di Jimmy ai danni di Jey ha fatto storcere il naso a molti fan della WWE. Grazie a questo epilogo “fratricida”, Roman Reigns ha conservato il titolo mondiale, proseguendo indisturbato il suo regno dei record. Tuttavia, come ci si aspettava, neanche 48 ore dopo la fine del PLE, giungono come una doccia fredda le“pubbliche” alla scrittura di questo match, e provengono proprio da ex lottatori della WWE. It doesn’t make sense Durante una intervista al Busted Open Radio, Bully Ray e Mark Henry si sono espressi sul tradimento di Jimmy in questi termini: “La cosa che mi ...

WWE: Le prime critiche al finale di SummerSlam arrivano da due stelle ex WWE Zona Wrestling

