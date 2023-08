WWE | Brock Lesnar potrebbe non tornare prima della Road To WrestleMania a inizio 2024

(Di martedì 8 agosto 2023) A SummerSlam si è chiusa la faida trae Cody Rhodes, con “The Beast” che a fine match ha omaggiato l’American Nightmare compiendo un gesto molto significativo. Ora, persi è chiusa questa parentesi in WWE e resterà lontano dalle scene per un po’. Si è parlato di una sua possibile presenza a Fastlane ad ottobre, ma sembra che così non sarà. Arrivederci adSecondo quanto evidenziato da Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio,dovrebbe restare off screen per un bel po’. Si è parlato di una sua possibile partecipazione a Fastlane, ad ottobre, evento per il quale era pubblicizzato, ma secondo quanto evidenziato dal noto giornalista così non sarà. “The Beast” non dovrebbe...

Cody Rhodes vsLesnar Nell'ultimo episodio di Monday Night Raw i due si sono prima stretti la ... Money in the Bank: le nostre interviste alle stelle dellaWomen's Championship - Asuka vs ...Cody Rhodes vsLesnar Nell'ultimo episodio di Monday Night Raw i due si sono prima stretti la ... Money in the Bank: le nostre interviste alle stelle dellaWomen's Championship - Asuka vs ...

Cosa farà Brock Lesnar dopo SummerSlam I piani della WWE World Wrestling

On the August 7 episode of Monday Night Raw, Shinsuke Nakamura shocked the wrestling universe when he hit the Kinhasa on Rollins and walked off following the six man tag team match in the main event.Brock Lesnar lost to Cody Rhodes in a singles match at the WWE SummerSlam premium live event on Saturday night from Ford Field in Detroit, Michigan, which was the blowoff match to their feud after the ...