Wta Montreal 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 8 agosto con Giorgi

(Di martedì 8 agosto 2023) Il, glie l’didel Wta 1000 diper la giornata di. Sul cemento canadese vanno in scena gli ultimi match di primo turno ed alcuni del secondo, con l’esordio dunque di alcune teste di serie importanti quali Rybakina e Garcia. Gli occhi del tennis azzurro sono però puntati su Camila, che dopo aver brillantemente superato le qualificazioni fa il suo esordio nel main draw contro la beniamina di casa Andreescu. Di seguito tutti gli incontri inin questa seconda giornata del torneo. TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI COURT CENTRAL Dalle ore 18:30 – Wozniacki vs (Q) Birrell A seguire – Fernandez vs (Q) Stearns Non prima dell’1.00 – (Q) ...

Niente da fare per Lucia Bronzetti, sconfitta al primo turno del1000 di2023. L'azzurra ha fatto il possibile ma si è dovuta arrendere in due parziali alla più quotata Belinda Bencic con il punteggio di 6 - 2 6 - 3 . Nonostante l'incontro sia durato ...Jasmine Paolini accede al secondo turno del torneo1000 di, in Canada. La 27enne toscana numero 49 al mondo ha battuto per 7 - 6(7/3) 6 - 2 la coetanea croata Donna Vekic, 22ma del ranking. Ora affronterà la 28enne statunitense Madison ...

Tre giorni dopo la sua sconfitta senza appello di fronte a Coco Gauff (WTA 7) a Washington, Belinda Bencic (13) è ripartita col piede giusto al torneo di Montréal, vincendo facilmente il primo turno.