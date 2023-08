WTA Montreal 2023 | Madison Keys per Paolini al secondo turno Pliskova affronterà Swiatek | Brady sorprende Ostapenko

(Di martedì 8 agosto 2023) La classica alternanza in Canada. Se Toronto è il teatro del Masters1000 maschile nello stato della Foglia d’Acero, la controparte femminile ha preso invece il via all’IGA Stadium di., lì dove due anni fa ci fu il trionfo di Camila Giorgi Una prima giornata, viziata dal maltempo, che ha visto anche il ko di Lucia Bronzetti con Belinda Bencic e il successo di Jasminesu Donna Vekic. L’azzurra conosce già la sua avversaria al, che sarà la statunitense. La numero 13 del seeding ha avuto la meglio su Venus Williams, titolare di una wild card; la sette volte vincitrice Slam ha però venduto cara la pelle, salvando qualcosa come otto match point prima di capitolare. Esulta Jennifer, da poco tornata alle competizioni: un ...

Jasmine Paolini accede al secondo turno del torneo1000 di, in Canada. La 27enne toscana numero 49 al mondo ha battuto per 7 - 6(7/3) 6 - 2 la coetanea croata Donna Vekic, 22ma del ranking. Ora affronterà la 28enne statunitense Madison ... Elina Svitolina, e la statunitense Danielle Collins , ex finalista all'Australian Open, che qui aè passata per le qualificazioni eliminando un'altra finalista Slam, ovvero Eugenie Bouchard.

Il programma della seconda giornata dell'Omnium Banque Nationale di Montreal. Caroline Wozniacki nella sessione diurna, Camila Giorgi e Bianca Andreescu aprono la sessione serale ...Jasmine Paolini ha superato la numero 22 del ranking mondiale Donna Vekic al Master 1000 di Montreal, dimostrando una grande prova. Al secondo turno affronterà la vincente tra Venus Williams e Madison ...